Efter skattesänkningen: Dyrare att köra på el än på bensin

Den kraftiga skattesänkningen på bensin och diesel som infördes 1 juli har gjort att det nu är dyrare att köra på el, skriver TT.

En bensinbilsägare vars bil drar 0,6 liter milen betalar runt nio kronor milen, baserat på dagens bensinpris på runt 15 kronor litern, enligt nyhetsbyråns kalkyl.

Milkostnaden för en elbil ligger samtidigt på 10,80 kronor, baserat på att man är beroende av publika laddare som ofta kostar runt sex kronor per kWh.

Den som har möjlighet att ladda bilen hemma kan däremot komma billigare undan. Då hamnar kostnaden troligen på runt två kronor per kWh inklusive skatter och avgifter, vilket gör driftskostnaderna för elbilen lägre.