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Påfyllning av vätgas vid en vätgasstation. Arkivbild - inte en av Hydris stationer. (Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån)
Energiskiftet

190 miljoner till vätgasmackar – fyra lastbilar tankar där

Av Magnus Eriksson
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Vätgaskedjan Hydri och dess ägarbolag har fått 190 miljoner kronor i statliga bidrag för att bygga ett nätverk av vätgasmackar i Sverige. Men antalet lastbilar som använder stationerna är få, rapporterar SVT.

I dag finns bara sex svenskregistrerade vätgaslastbilar, varav fyra används i trafik. Två av dem är Scanias testfordon, och de två som körs kommersiellt har en egen tankstation i Borlänge.

Michel Thomas, styrelseordförande i Hydri och vd för ägarbolaget Qarlbo Energy, är dock inte orolig.

– Infrastruktur behöver komma först. Det såldes inte många kylskåp innan elnätet var på plats, säger han till SVT.

Utmaningen för projektet är att locka kunder, då det än så länge är betydligt dyrare att köra på vätgas än på diesel.

De statliga bidragen kommer från Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

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