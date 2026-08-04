Vattenfall satsar i Tyskland – trots tidigare miljardsmällar
Statliga Vattenfall planerar investeringar på 165 miljarder kronor fram till 2030. Av bolagets tillväxtinvesteringar på 92 miljarder hamnar 68 procent utomlands, rapporterar Dagens Industri.
Merparten av satsningarna går till Tyskland, där Vattenfall historiskt har förlorat mångmiljardbelopp på affärer.
– Vi lär oss hela tiden och tar hänsyn till allt när vi väger in riskerna, säger finanschefen Kerstin Ahlfont till tidningen.
bakgrund
Vattenfall (företag)
Wikipedia (sv)
Vattenfall AB är ett energiföretag som är helägt av svenska staten. Företaget är producent av elektrisk energi, fjärrvärmeleverantör samt elnätsägare genom dotterbolaget Vattenfall Eldistribution AB. Vattenfalls huvudkontor ligger sedan 2012 i Arenastaden i Solna.
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