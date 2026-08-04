Vattenfall satsar i Tyskland – trots tidigare miljardsmällar

Statliga Vattenfall planerar investeringar på 165 miljarder kronor fram till 2030. Av bolagets tillväxtinvesteringar på 92 miljarder hamnar 68 procent utomlands, rapporterar Dagens Industri.

Merparten av satsningarna går till Tyskland, där Vattenfall historiskt har förlorat mångmiljardbelopp på affärer.

– Vi lär oss hela tiden och tar hänsyn till allt när vi väger in riskerna, säger finanschefen Kerstin Ahlfont till tidningen.