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Ana Candida Evora anländer i Florida
Fotbolls-VMMästerskapet

Efter tårarna: VM-hjältens mamma har landat i USA

Av Tomas Ekelund
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Mamman till Kap Verdes VM-hjälte Josimar Diaz Vozinha har efter flera turer landat i Miami, skriver Reuters.

Vozinha höll nollan när laget oväntat tog poäng mot favorittippade Spanien i måndags och berättade tårögd efter matchen att hans mamma inte kunnat närvara, på grund av visumproblem. De har hon sedan dess fått hjälp att lösa och har nu kunnat resa in i USA.

Jag vill önska honom lycka till och en bra match, sa Ana Candida Evora på flygplatsen i Florida.

Kap Verde spelar sin nästa match natten mellan söndag och måndag, när man ställs mot Uruguay.

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