Ullevi visar VM trots åskan: ”Planen är att vi kör”

En åskstorm drog in över Västkusten under midsommardagen och enligt Göteborgs-Posten slog det ner 2 500 blixtar på en timme. Trots ovädret är den planerade VM-festen på Ullevi ohotad, rapporterar SVT Nyheter.

– Planen är att vi kör, säger Got Events vd Lotta Nibell.

Tanken är att omkring 15 000 fotbollsfans ska kunna samlas och titta på matchen mellan Sverige och Nederländerna tillsammans, inne på arenan.