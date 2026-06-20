VM-svepet: ”Har potential att bli en klassiker”

Nattens resultat

Haiti och Turkiet är båda utslagna ur VM. Turkiet förlorade morgonens möte med Paraguay med 1–0, trots att man dominerade stora delar av matchen och trots att Paraguay fick en spelare utvisad. Grupp D leds nu av värdlandet USA som under midsommarkvällen tog sin andra raka seger när man besegrade Australien med 2–0. I grupp C vann Brasilien mot Haiti med klara 3–0, efter två mål av Matheus Cunha. Vid midnatt blåstes mötet mellan Skottland och Marocko igång och matchens enda mål kom efter bara någon minuts spel, från anfallaren Ismael Saibari.

”Den har verkligen potential att bli en klassiker”

Kombinationen VM-fotboll mot Nederländerna och midsommarhelg gör att sannolikheten är hög för att kvällen blir minnesvärd. Det är idrottsforskaren Torbjörn Andersson och författaren Jesper Högström överens om, enligt TT. – Den har verkligen potential att bli en klassiker, säger Högström. – Midsommar är nästan vår inofficiella nationaldag, en tid då svenskar mår som bäst. En seger mot ett så underhållande och välrespekterat lag som Nederländerna hade varit väldigt stort, fortsätter Andersson. Läs mer här.

Historiskt rött kort – spelare täckte för munnen

Ett historiskt rött kort delades ut i morgonens match mellan Turkiet och Paraguay. Paraguays Miguel Almiron pratade med handen för munnen och visades ut, med hänvisning till en ny regel som introducerats till detta mästerskap. – Han håller handen framför munnen och blir utvisad. Helt otroligt, sa TV4:s kommentator Christopher Kviborg. Huvuddomaren Iván Barton synade gesten på VAR-skärmen och fattade därefter sitt beslut. Läs mer här.

Tar på sig uttåget 2004 – hoppas på revansch

När Sverige möter Nederländerna i kväll är det första gången som lagen möts i ett mästerskap sedan EM 2004. Den gången vann Nederländerna, efter en klassisk straffrysare i Portugal. Nuvarande SVT-experten och dåvarande landslagsbacken Olof Mellberg slog den sista straffen och tog i veckan på sig uttåget, enligt Göteborgs-Posten. – Det är klart. Det är jag tvungen att göra. Det är ju fakta, säger han. Nu ser Mellberg att det finns en möjlighet för Sverige att ta revansch. Läs mer här.

Avbräck för Nederländerna inför kvällens match

Sveriges spelare har försökt sätta press på Nederländerna inför kvällens match, där Sverige vid en seger kan säkra en slutspelsplats. – Vi kan gå ut mer avslappnat, säger backen Gabriel Gudmundsson till Fotbollskanalen. För svensk del är truppen närapå intakt. Mittbacken Eric Smith lär missa matchen och stod över fredagens träning på grund av en känning. Desto stökigare är det för Nederländernas del. Quinten Timber kommer att missa matchen och stjärnan Frenkie de Jong riskerar att göra det – efter en kollision på torsdagens träning. Läs mer här.

Midsommardagens självklara huvudakt är det svenska mötet mellan Sverige och Nederländerna. De två kvarvarande nationerna i grupp F – Tunisien och Japan – drabbar samman tidigt under söndagsmorgonen. Däremellan väntar ett toppmöte i grupp E när Tyskland möter Elfenbenskusten. Önationen Curacao – det minsta land som någonsin tävlat i VM – har dessutom möjligheten att ta sina första poäng. Lördagens matcher: 19.00: Sverige–Nederländerna (TV4)

22.00: Tyskland–Elfenbenskusten (TV4)

02.30: Ecuador–Curacao (TV4)

06.00: Tunisien–Japan (SVT)