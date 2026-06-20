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Kylian Mbappe – som tecknade ett avtal med Nike som sexåring – och Lionel Messi, en av Adidas största stjärnor. (AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Nike och Adidas gör upp i miljonkamp om att synas

Av Tor Gasslander
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VM i fotboll är inte bara en kamp mellan världens landslag, det är också en uppgörelse mellan några av världens största märken för sportkläder. Det skriver BBC.

Nike och Adidas tros båda ha lagt tiotals miljoner på sina kampanjer inför VM och än så länge är det oklart vem som leder. Nikes stjärnspäckade reklamfilm ”Rip The Script” har långt fler visningar än Adidas motsvarighet ”Backyard Legends”. Samtidigt är Adidas reklam mycket synligare på gatorna i New York, där finalen spelas om en månad. På planen står Adidas bakom 14 matchställ – Nike 12.

Enligt varumärkesstrategen James Kirkham är fotbolls-VM en helt unik möjlighet att synas – och sälja.

– Just nu är musik, mode, basket, spel och design helt och hållet en del av fotbollens omloppsbana.

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Laguppställningen i urval i märkenas reklamfilmer

Adidas: Lamine Yamal, Jude Bellingham, Lionel Messi, Zinedine Zidane och ... Timothée Chalamet.
Nike: Kylian Mbappe, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo och ... LeBron James.

Nikes ”Rip the Script”
Adidas ”Backyard Legends”
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