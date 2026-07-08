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Egyptiska spelare och Letexier. (Colin Hubbard /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSlutspelet

Egypten anmäler domarteam efter förlusten i VM

Av Tomas Ekelund
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Egyptens fotbollsförbund har lämnat in ett formellt klagomål till Fifa mot domarteamet efter gårdagens åttondelsförlust mot Argentina. Det rapporterar Reuters.

”Flera avgörande situationer väckte allvarliga frågetecken kring konsekvensen och rättvisan i de domslut som direkt påverkade matchens utveckling”, skriver man bland annat.

Förbundet kräver nu att huvuddomaren Francois Letexier, de assisterande domarna samt videodomarna utreds.

Egypten förlorade matchen med 3–2 efter tre sena mål från Argentina. Dessförinnan hade Egypten fått ett mål bortdömt efter VAR-granskning.

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