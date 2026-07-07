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Lionel Messi hissas efter bragdvändningen. (Erik S. Lesser /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSlutspelet

Krönikörer: Inga egyptiska faraoner kan hota den argentinske VM-kungen

Av Daniel Persson
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En bränd straff och ett tvåmålsunderläge med femton minuter kvar hade knäckt vilken fotbollsspelare som helst, men så är Lionel Messi inte vilken spelare som helst.

Argentinaren var högst delaktig i sitt landslags vändning – från 0–2 till 3–2 på tretton minuter – och det mot ett Egypten som länge hade ena foten i kvartsfinal. Nu hyllas Messi av de svenska tidningskrönikörerna:

”Vi glömde kanske att tio minuter är en ocean av speltid i Leo Messis värld”, skriver DN:s Johanna Frändén.

Aftonbladets Simon Bank drar egyptiska referenser och skriver om pyramider att bestiga och gravar att öppna. Egypten var nära, konstaterar han, och insatsen hade förmodligen räckt, om det inte hade varit för Lionel Messi och det argentinska kollektivet.

”Bättre matcher har spelats i VM, men inte så många där blodet forsat i ilfart från Pampas till pyramiderna och tillbaka igen”, skriver han.

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Fotbolls-VMSlutspeletLionel MessiJohanna FrändénSimon BankFotboll