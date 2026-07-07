22.00: Colombia mot Schweiz i sista åttondelsfinalen
COL–SCH | I den sista åttondelsfinalen möts Colombia och Schweiz. Colombia mönstrar en 4–3–3-uppställning med James Rodríguez på topp. Schweiz å sin sida är skadedrabbat och tvingas avvara både Michel Aebischer och Luca Jaquez.
Colombia har hyllats för sin defensiv, medan Schweiz surfar vidare på en trend som pågått i ett par decennier, och där laget inte kommit längre än just åttondelsfinal.
Vinnaren får möta Argentina i kvartsfinal.
Startelvorna (avspark klockan 22)
Colombia: Camilo Vargas – Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica – Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias – James Rodríguez, Luis Suárez, Luiz Díaz.
Switzerland: Gregor Kobel – Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez – Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder, Ardon Jashari – Breel Embolo, Dan Ndoye.