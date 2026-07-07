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Ett colombianskt fan på plats i Vancouver. (Lindsey Wasson /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSlutspelet

22.00: Colombia mot Schweiz i sista åttondelsfinalen

Av Daniel Persson
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COL–SCH | I den sista åttondelsfinalen möts Colombia och Schweiz. Colombia mönstrar en 4–3–3-uppställning med James Rodríguez på topp. Schweiz å sin sida är skadedrabbat och tvingas avvara både Michel Aebischer och Luca Jaquez.

Colombia har hyllats för sin defensiv, medan Schweiz surfar vidare på en trend som pågått i ett par decennier, och där laget inte kommit längre än just åttondelsfinal.

Vinnaren får möta Argentina i kvartsfinal.

Startelvorna (avspark klockan 22)

Colombia: Camilo Vargas – Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica – Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias – James Rodríguez, Luis Suárez, Luiz Díaz.

Switzerland: Gregor Kobel – Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez – Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder, Ardon Jashari – Breel Embolo, Dan Ndoye.

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