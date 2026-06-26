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John Hassler och Kristin Magnusson-Bernard. Arkivbilder. (Anders Wiklund/TT/ Pontus Lundahl/TT)
AlmedalenSvenska skatterna

Ekonomer gör tummen ner för löften om sänkta skatter

Av Andreas Victorzon
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Skatteförslagen har haglat under politikerveckan i Visby, men ekonomer sågar flera av dem, rapporterar DI.

Nationalekonomen John Hassler tror inte på C:s idé om att skattebefria inkomster upp till 15 000 kronor, bland annat eftersom arbetskraftsdeltagandet i låglöneyrken redan ökar kraftigt. Däremot tror han på L:s förslag om sänkt statlig inkomstskatt, en åtgärd som brukar ge fler arbetade timmar i ekonomin.

Swedbanks chefsekonom Mattias Persson underkänner alla skatteförslag som rör bostadsmarknaden.

Enligt Handelsbanken Fonders tillträdande vd Kristin Magnusson-Bernard är den stora frågan hur skattesänkningarna ska finansieras.

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Tidöregeringen har sänkt skatterna, bland annat i form av ett förstärkt jobbskatteavdrag. För oppositionen kan C-krav på skattesänkningar bli en knäckfråga i framtida regeringsförhandlingar.
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