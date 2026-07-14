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Cyklister delar vägbana med den övriga trafiken på Södermalm. Illustrationsbild. (Magnus Lejhall/TT)
Utvecklingen av AI

Ekonomer varnar för att AI kan stjäla jobb: ”En tsunami”

Av Ebba Örn
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Artificiell intelligens kan få större konsekvenser för ekonomin än den industriella revolutionen hade – och på betydligt kortare tid. Det skriver nästan 200 ekonomer och tech-ledare i ett gemensamt uttalande där man uppmanar beslutsfattare att agera, enligt The New York Times.

Tech-industrin har varnat i flera år för att många jobb kan försvinna i takt med att AI blir allt kraftfullare. Men många ekonomer har spelat ner riskerna och påpekat att teknikutvecklingen historiskt skett mer gradvis än branschen förutspått. Vissa ekonomer har dock börjat oroa sig för att deras yrkeskår underskattar riskerna, och måndagens uttalande är det senaste exemplet på att farhågorna kring AI blir allt mer utbredda, skriver The New York Times.

Stanfordekonomen Erik Brynjolfsson säger till tidningen att målet med uppropet är att få ekonomer och beslutsfattare att ta AI:s omvälvande potential på större allvar.

– Jag ser fortfarande en stor klyfta, en stor diskrepans, och jag är orolig för att vi inte kommer att vara redo för den tsunami som är på väg, säger Brynjolfsson som samtidigt tror att AI kommer bidra till en högre levnadsstandard.

Omni förklararDärför har debatten om AI-jobbdöd inte kommit till Sverige – än

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Här kan du läsa uttalandet
www.wemustactnow.ai
Bland undertecknarna finns 16 Nobelpristagare, liksom chefsekonomerna på OpenAI och Anthropic
NY Times  · Ofta betalvägg
Beskrivs som den största varningen gällande AI och jobbtillfällen hittills
www.platformer.news
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