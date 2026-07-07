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Christopher Pissarides, professor vid London School of Economics, i mars 2024. (Tatan Syuflana/AP)
AI och jobben

Ekonomipristagare: AI-effekter överskattas

Av Magnus Eriksson
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AI kommer inte att höja produktiviteten i de västerländska ekonomierna nämnvärt. Det säger professor Christopher Pissarides, som 2010 tilldelades ekonomipriset till Alfred Nobels minne, enligt Bloomberg.

– Jag tvivlar på att det kommer att bli en ny boom, lik den vi hade på 80- och 90-talet, säger han till tidningen.

Pissarides, som är specialiserad på automationens påverkan på arbetet, säger att runt 40 procent av jobben i Storbritannien i stort sett inte kommer att påverkas av AI. Vården är ett exempel på en sektor som kommer att vara relativt opåverkad.

– Tiderna med hög produktivitetstillväxt är över, oavsett vad vi gör, säger han

Ekonomipristagaren går emot Jensen Huang och Sam Altman
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AI och jobben Storbritannien