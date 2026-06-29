Ford anställer ”gråskägg” – efter haltande AI-resultat

Biljätten Ford har anställt 350 erfarna ingenjörer, många av dem tidigare anställda, som en följd av att företagets satsning på artificiell intelligens inte gett önskad kvalitet. Det rapporterar Bloomberg.

De återvändande ingenjörerna, kallade ”gråskägg”, ska identifiera svaga punkter innan problem uppstår i produktionen.

– Vi trodde felaktigt att det skulle räcka att införa artificiell intelligens och mata in de designkrav vi hade och att det automatiskt skulle resultera i en produkt av hög kvalitet, säger utvecklingschefen Charles Poon.

”Gråskäggen” ska bland annat arbeta med att utbilda yngre kollegor och förbättra AI‑verktygen.