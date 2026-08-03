Rapport: Kvinnors jobb kan påverkas mer av AI

Kvinnor kan komma att påverkas mer än män av effekterna av AI på den svenska arbetsmarknaden, konstaterar fackförbundet Saco i en ny rapport.

Enligt rapporten arbetar cirka 65 procent av kvinnor i yrken med relativt hög AI-exponering, jämfört med 53 procent av männen. Bland branscherna med högst AI-exponering i rapporten finns bland annat finans- och försäkringsverksamhet och informations- och kommunikationssektorn.

Det handlar främst om att arbetsuppgifter och krav kan förändras, inte nödvändigtvis om en minskning av antalet jobb. AI väntas i kvinnodominerade yrken i högre grad komma att fungera som ett komplement i arbetet, jämfört med i mansdominerade.