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Arkivbild. Kvinna arbetar vid laptop. (Isabell Höjman/TT / TT Nyhetsbyrån)
AI och jobben

Rapport: Kvinnors jobb kan påverkas mer av AI

Av Matilda Glaser
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Kvinnor kan komma att påverkas mer än män av effekterna av AI på den svenska arbetsmarknaden, konstaterar fackförbundet Saco i en ny rapport.

Enligt rapporten arbetar cirka 65 procent av kvinnor i yrken med relativt hög AI-exponering, jämfört med 53 procent av männen. Bland branscherna med högst AI-exponering i rapporten finns bland annat finans- och försäkringsverksamhet och informations- och kommunikationssektorn.

Det handlar främst om att arbetsuppgifter och krav kan förändras, inte nödvändigtvis om en minskning av antalet jobb. AI väntas i kvinnodominerade yrken i högre grad komma att fungera som ett komplement i arbetet, jämfört med i mansdominerade.

Konstaterar samtidigt att AI kan bidra till uppkomsten av nya arbetsuppgifter och yrken
TT
Läs hela Sacos rapport
bakgrund · www.saco.se
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Aftonbladet
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