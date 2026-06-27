Elavbrott och glassbrist när Trumps stora mässa öppnade

Vita husets stora mässa i Washington med anledning av USA:s 250-årsdag, The great american state fair, har fått en svajig start, rapporterar amerikanska medier. Arrangemanget har bland annat drabbats av återkommande strömavbrott som bland annat gjort att det råder brist på glass i värmen, skriver Washington Post.

Även en av de stora attraktionera, ett pariserhjul, har haft problem.

– Hela arrangemanget ligger efter i planeringen, säger en person som jobbar med mässan.

Trots att syftet är att visa upp hela landet har minst tio delstater och territorier vägrat att skicka någon representation, bland annat med hänvisning till att det är för dyrt. Därför står flera utställningsbås tomma, skriver USA Today.

Flera besökare är ändå nöjda, trots problemen.

– Jag älskar att gå runt och se vad de olika delstaterna kan erbjuda. Vi är välsignade som bor i det här landet, säger Michelle Catan från New York.