Amerikaner: Grundarna skulle inte gilla dagens USA

Fler än tre fjärdedelar av amerikanerna tror att landets grundare skulle vara besvikna på hur USA har utvecklats. Det visar en mätning som Gallup har gjort i samband med USA:s 250-årsfirande, rapporterar CNN.

Åsikten går igen bland både demokratiska och republikanska väljare, även om de republikanska är något mindre negativa.

Historikern Tim Naftali är dock av en annan åsikt. Han tror att de amerikanska grundlagsfäderna skulle häpna över hur landet har utvecklats.

– Vårt språk är detsamma, våra principer är desamma, men det här landet är långt mäktigare, långt mer mångfacetterat och på många sätt långt rikare än vad de någonsin hade kunnat föreställa sig, säger han.