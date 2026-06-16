FBI-chefen: Stoppade plan på attentat mot Trumps firande

Flera personer har gripits misstänkta för att ha planerat ett attentat mot UFC-galan vid Donald Trumps 80-årsfirande. Det uppger FBI-chefen Kash Patel på X.

Enligt Patel fick FBI och deras samarbetspartners nys om planerna den 10 juni, fyra dagar innan firandet utanför Vita huset. Han uppger att man identifierat 23 personer som kan ha ingått i planerna.

Källor uppger för kanalen att planen ska ha varit attackera byggnader i närheten av evenemanget med explosiva drönare. Syftet ska ha varit att tvinga människor att lämna området och styra dem mot krypskyttar. Man ska också ha planerat en ”andra våg” i attacken som enligt uppgift gått ut på att storma Vita huset.

NBC News har sökt FBI och Vita huset.