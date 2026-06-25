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Donald Trump vid firandet. (TT/AP)
Trumps USAFirandet av USA:s 250-årsdag

Trump trotsade dödsboet – spelade ”Hallelujah” ändå

Av Ebba Örn
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Donald Trump invigde USA:s 250-årsjubileum till tonerna av Leonard Cohens ”Hallelujah” – trots att förvaltaren av Cohens dödsbo sagt nej till användandet av hans musik. Det skriver Billboard.

Invigningen av Great american state fair på National mall i Washington DC hölls i går och markerade starten på firandet av USA:s födelsedag. Inför evenemanget protesterade Cohens dödsbo mot att ”Hallelujah” planerades att användas. Ändå framförde artisten Christopher Macchio låten när Trump gick upp på scenen. Det hela ackompanjerades av bombplan som flög över himlen.

Innan sin död uttryckte Leonard Cohen att för många artister gjort covers på hans klassiker från 1984
www.billboard.com
Dödsboet: ”Denna användning saknar tillstånd”
TT
Dödsboet lånade ett av Trumps favorituttryck i Instagramposten: “Thank you for your attention to this matter”
www.rollingstone.com
Leonard Cohen Estate Objects to Trump’s Promised Use of ‘Hallelujah’ at Freedom 250 Rally
Variety
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