Trump trotsade dödsboet – spelade ”Hallelujah” ändå

Donald Trump invigde USA:s 250-årsjubileum till tonerna av Leonard Cohens ”Hallelujah” – trots att förvaltaren av Cohens dödsbo sagt nej till användandet av hans musik. Det skriver Billboard.

Invigningen av Great american state fair på National mall i Washington DC hölls i går och markerade starten på firandet av USA:s födelsedag. Inför evenemanget protesterade Cohens dödsbo mot att ”Hallelujah” planerades att användas. Ändå framförde artisten Christopher Macchio låten när Trump gick upp på scenen. Det hela ackompanjerades av bombplan som flög över himlen.