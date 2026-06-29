Electrolux begär tillbaka tullar för 855 miljoner
Vitvarutillverkaren Electrolux ansöker om återbetalning av tullar motsvarande omkring 855 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
Återbetalningen avser de tullar som infördes i februari 2025 och utökades i april samma år.
Bolaget räknar med en positiv engångseffekt på runt 591 miljoner kronor i rörelseresultatet för andra kvartalet. Därutöver väntas omkring 262 miljoner kronor, hänförliga till första kvartalet 2026, redovisas som en minskad kostnad för sålda varor i region Nordamerika under det andra kvartalet.
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