Electrolux begär tillbaka tullar för 855 miljoner

Vitvarutillverkaren Electrolux ansöker om återbetalning av tullar motsvarande omkring 855 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Återbetalningen avser de tullar som infördes i februari 2025 och utökades i april samma år.

Bolaget räknar med en positiv engångseffekt på runt 591 miljoner kronor i rörelseresultatet för andra kvartalet. Därutöver väntas omkring 262 miljoner kronor, hänförliga till första kvartalet 2026, redovisas som en minskad kostnad för sålda varor i region Nordamerika under det andra kvartalet.