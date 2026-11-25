Elgiganten slutar sälja rakapparat med dold kamera
Elgiganten har sålt en rakapparat med dold kamera som på bolagets hemsida marknadsförts med en bild på en kvinna liggande i en säng. Nu plockas produkten bort, enligt Aftonbladet.
Elgiganten menar att produkten sålts av en extern återförsäljare på deras marknadsplats.
– Vi har noggranna rutiner för vilka produkter som får säljas, men just här har vi brustit i vår granskning, säger kommunikationschefen Josefine Månsson.
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