Elgiganten har sålt en rakapparat med dold kamera som på bolagets hemsida marknadsförts med en bild på en kvinna liggande i en säng. Nu plockas produkten bort, enligt Aftonbladet.

Elgiganten menar att produkten sålts av en extern återförsäljare på deras marknadsplats.

– Vi har noggranna rutiner för vilka produkter som får säljas, men just här har vi brustit i vår granskning, säger kommunikationschefen Josefine Månsson.