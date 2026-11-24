Skyltarna lovar mycket, men många varor har höjts drygt 30 dagar innan för att få erbjudandena att verka bättre än vad de är, skriver Prisjakt.

En av tio varor som läggs ut på rea är inte alls billigare, åtminstone inte jämfört med vad de kostat i samma butik så sent som två månader tidigare.

Detta slår prisjämförelseföretaget Prisjakt larm om i en ny undersökning, vilket också TT rapporterar om.

Prisbluffen är känd och ledde 2022 till att en ny lagstiftning infördes. Men den lagliga gränsen, för när ett företag får höja priserna och sedan sänka dem igen och ändå kalla det rea, sattes då vid en månad.

Många företag har därför gjort det till en rutin att höja priserna precis innan dess i stället, varnar Prisjakt.