Black Friday står för dörren och konsumenter står oskyddade på en ”riggad marknad” där de lätt kan utsättas för bedrägerier, skriver Jan Bertoft och Johanna Hållén, fd och nuvarande generalsekreterare för Sveriges Konsumenter, på DN Debatt.

Skribenterna pekar på att Konsumentverkets verktyg inte är anpassade efter dagens marknad. På senare år har det uppstått oändligt många fler sätt för oseriösa aktörer att lura kunder. Ett exempel är när företag lockar kunder med fejkade eller överdrivna prissänkningar.

”Det är dags att införa fängelse i straffskalan för de allra grövsta brotten mot konsumenterna också, till exempel när det gäller produkter och reklam som innebär en fara för liv och hälsa eller kostar konsumenter enorma summor”, skriver de.