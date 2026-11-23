Polisen varnar för falska webbutiker, bluffannonser och stulna kortuppgifter under Black Week. Förra året anmäldes nästan 13 000 kort- och annonsbedrägerier enbart i polisregion Öst under motsvarande vecka.

För att undvika att bli lurad kan man som konsument söka på butikens webbplats istället för att klicka på annonslänkar, läsa omdömen samt kontrollera att det finns giltiga kontaktuppgifter på sajterna, tipsar polisen. Man ska också undvika att följa länkar till betalnings- eller frakttjänster som skickas av okända köpare.

”Var försiktig med för bra erbjudanden. Om priset är betydligt lägre än hos andra återförsäljare finns det anledning att vara misstänksam”, skriver polisen.