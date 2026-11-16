Elmotorcykeltillverkaren Stark Future med en svensk medgrundare värderas nu till 13 miljarder kronor. Det blir därmed ett så kallat enhörningsbolag med en värdering över en miljard dollar.

I den senaste finansieringsrundan tog bolaget in drygt 160 miljoner dollar, motsvarande 1,6 miljarder kronor.

Medgrundaren Anton Wass säger att bolaget varit lönsamt sedan februari.

– Det är ganska få elfordonsbolag som är lönsamma, det kanske går att hitta två-tre stycken i världen, säger han till Breakit.