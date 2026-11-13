Den pressade biltillverkaren Mercedes-Benz stoppar alla nya investeringar i Tyskland och överväger att stänga fabriker, rapporterar AFP. Beslutet kommer efter att förhandlingar med arbetstagarrepresentanter om kostnadsbesparingar gått trögt.

– Vi tvingas nu noggrant undersöka vilka tyska anläggningar som kan behöva stängas om vi inte lyckas förändra kostnadsstrukturen, säger ledamoten Michael Schiebe i en intervju på företagets intranät som nyhetsbyrån tagit del av.

I likhet med andra tyska bilfabrikörer som Volkswagen och BMW har konkurrens från Kina pressat bolaget.