(Joakim Ståhl / SVD / TT / SVENSKA DAGBLADET)

BMW:s säkerhetsbilar demonstreras på en testbana vid Arlanda 2025.

För andra gången på fem månader sänker biljätten BMW sin vinstprognos för 2026. Det rapporterar Bloomberg.

Den tyska bilkoncernen väntade sig tidigare en positiv rörelsemarginal i personbilsverksamheten på 1-3 procent. Nu sänker man förväntningarna till intervallet minus 0,5 till plus 0,5 procent.

För att möta de sämre marknadsutsikterna har BMW tidigare under året bland annat meddelat att 8 000 tjänster ska bort.

Den fullständiga kvartalsrapporten för det tredje kvartalet släpps under onsdagen.