BMW sänker prognosen – för andra gången i år
För andra gången på fem månader sänker biljätten BMW sin vinstprognos för 2026. Det rapporterar Bloomberg.
Den tyska bilkoncernen väntade sig tidigare en positiv rörelsemarginal i personbilsverksamheten på 1-3 procent. Nu sänker man förväntningarna till intervallet minus 0,5 till plus 0,5 procent.
För att möta de sämre marknadsutsikterna har BMW tidigare under året bland annat meddelat att 8 000 tjänster ska bort.
Den fullständiga kvartalsrapporten för det tredje kvartalet släpps under onsdagen.