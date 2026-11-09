Den här veckan ser elpriserna i södra Sverige ut att skena, och det kan bli dyrare än på länge.

Elkunderna i elområde 4, alltså Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg och Kalmar ser ut att drabbas hårdast. Under måndagen är spotpriset i snitt 4,30 kronor, rapporterar Aftonbladet.

– Det här blir troligen den dyraste månaden på flera år, säger Claes Hemberg, energiekonom på Nibe.

Priserna i elområde 3, där bland annat Stockholm ingår, ligger i snitt på 2,70 kronor i dag.