En gripen efter att 17-åriga Nikoline hittades död

En person har gripits i Spanien misstänkt för att ha kört ihjäl den norska 17-åringen Nikoline, rapporterar spanska medier.

Nikoline hittades död vid en motorväg i Marbella efter Norges match mot Brasilien förra veckan. Hon var på semester och tros ha blivit påkörd när hon steg ur en taxi på motorvägen.

Enligt Malaga Hoy greps den misstänkta i går, en vecka efter olyckan.

Familjen har godkänt att Nikolines namn och bild publiceras.