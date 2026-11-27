IG Metall-medlemmar demonstrerar i Berlin i juni. Det nya löneavtalet kan omfatta omkring 3,7 miljoner anställda.

Efter att nästan en miljon tyska industriarbetare strejkat har IG Metall nått en uppgörelse med arbetsgivarna, rapporterar AFP.

Avtalet väntas omfatta upp till 3,7 miljoner anställda. Lönerna höjs med 2 procent nästa år och ytterligare 2,3 procent 2028. Dessutom får de anställda upp till omkring 4 900 kronor extra.

Tysk industri pressas samtidigt av höga kostnader och konkurrens från Kina. Volkswagen förhandlar separat med IG Metall om stora besparingar.

Arbetsgivarna kallar avtalet en ”smärtsam kompromiss” och varnar för att vissa företag kan få svårt att klara löneökningarna.