Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kommer att nominera kristdemokraten Ilse Aigner till att bli landets nästa förbundspresident, rapporterar tyska medier.

61-åriga Aigner tillhör CSU, det bayerska systerpartiet till Merz CDU. Hon är i dagsläget talman i Bayerns delstatsparlament.

Skulle Aigner bli vald till president blir hon både den första kvinnan på ämbetet, och den första från CSU, skriver Die Zeit.

För att bli vald måste Ilse Aigner få stöd från förbundsförsamlingen, som består av ledamöter från både förbundsdagen och delstaterna.

Den tyska förbundspresidenten är landets statschef, även om rollen till stor del är ceremoniell.

Sedan 2017 är socialdemokraten Frank-Walter Steinmeier Tysklands president.