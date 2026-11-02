Det tyska ytterhögerpartiet AFD tycks vara i färd med att skruva ner sin kritik mot EU, rapporterar Reuters.

Ytterhögerns ställning i Europaparlamentet har stärkts kraftigt de senaste åren, och i ett nytt strategidokument har AFD nu bland annat mildrat kravet på att Tyskland ska lämna unionen.

– Möjligheterna att reformera EU i enlighet med vår vision har inte varit så här bra sedan slutet på andra världskriget, säger AFD-ledamoten Sebastian Muenzenmaier till nyhetsbyrån.

AFD grundades ursprungligen under eurokrisen, och var då djupt kritiskt mot stödbetalningarna till skuldsatta EU-länder. Därefter har EU-kritiken, jämte motståndet till invandring, varit ett av partiets viktigaste ben.