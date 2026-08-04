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Lastfartyget ankrat utanför Älgön. (Björn Larsson Rosvall/TT / TT Nyhetsbyrån)
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En till misstänkt efter båtolyckan vid Tjörn

Av Matilda Glaser
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Ytterligare en person är misstänkt efter båtolyckan utanför Tjörn förra tisdagen, skriver Aftonbladet och hänvisar till tingsrättshandlingar.

Personen tilldelades en försvarsadvokat i går. Det är ännu inte känt vad misstankarna gäller.

Sedan tidigare sitter kaptenen för lastfartyget häktad, misstänkt för vållande till annans död. Fartyget kolliderade med en fritidsbåt med fyra personer ombord, varav mamman och dottern dog och pappan och sonen kunde räddas av personer i närheten.

Aftonbladet har sökt åklagaren och personens försvarsadvokat
Aftonbladet
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TT
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Båtolyckan utanför TjörnTjörnVästra Götalands län