En till misstänkt efter båtolyckan vid Tjörn

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Ytterligare en person är misstänkt efter båtolyckan utanför Tjörn förra tisdagen, skriver Aftonbladet och hänvisar till tingsrättshandlingar.

Personen tilldelades en försvarsadvokat i går. Det är ännu inte känt vad misstankarna gäller.

Sedan tidigare sitter kaptenen för lastfartyget häktad, misstänkt för vållande till annans död. Fartyget kolliderade med en fritidsbåt med fyra personer ombord, varav mamman och dottern dog och pappan och sonen kunde räddas av personer i närheten.