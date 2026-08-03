Kaptenens advokat: ”Han tycker det är fruktansvärt”
Tre förhör har hållits med kaptenen som sitter häktad misstänkt för vållande till annans död efter båtolyckan i Tjörn, skriver TT. Enligt mannens advokat Taavi Tuula pratar han ”öppenhjärtigt” i förhören, säger han till Aftonbladet.
– Det som han vill säga är att han tycker det här är en fruktansvärd händelse. Alldeles oavsett vem som är ansvarig eller inte ansvarig för den här händelsen så är det en fruktansvärd händelse som berör honom mycket, säger advokaten.
Enligt Tuula har den misstänkte kaptenen 20 års erfarenhet som befälhavare. Enligt Expressen är han hemmahörande i Ryssland. Han nekar till brott.
Båtolyckan utanför Tjörn – det gäller saken
- En fritidsbåt och ett norskt lastfartyg kolliderade utanför Tjörn på tisdagskvällen den 28 juli 2026. Enligt åklagaren ska fritidsbåten ha blivit påkörd av lastfartyget bakifrån.
- En familj på fyra personer fanns ombord på fritidsbåten. Pappan och sonen kunde tas upp av allmänhet och vårdas på sjukhus med allvarliga skador. Mamman och dottern hittades senare döda.
- Fartygets befälhavare har häktats misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. En svensk lots var ombord på fartyget när olyckan inträffade.
- Statens haverikommission utreder olyckan och har beslagtagit fartygets svarta låda för att undersöka radar- och ljuddata.
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