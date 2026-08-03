Kaptenens advokat: ”Han tycker det är fruktansvärt”

Tre förhör har hållits med kaptenen som sitter häktad misstänkt för vållande till annans död efter båtolyckan i Tjörn, skriver TT. Enligt mannens advokat Taavi Tuula pratar han ”öppenhjärtigt” i förhören, säger han till Aftonbladet.

– Det som han vill säga är att han tycker det här är en fruktansvärd händelse. Alldeles oavsett vem som är ansvarig eller inte ansvarig för den här händelsen så är det en fruktansvärd händelse som berör honom mycket, säger advokaten.

Enligt Tuula har den misstänkte kaptenen 20 års erfarenhet som befälhavare. Enligt Expressen är han hemmahörande i Ryssland. Han nekar till brott.