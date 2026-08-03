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Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, där mannen vårdats. (Adam Ihse/TT / TT Nyhetsbyrån)
Båtolyckan utanför Tjörn

Pappan har fått lämna sjukhuset – sonens tillstånd stabilt

Av Matilda Glaser
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Mannen som skadades i båtolyckan utanför Tjörn i förra veckan har fått lämna sjukhuset, rapporterar P4 Väst. Hans son vårdas fortfarande på sjukhus men tillståndet beskrivs som stabilt.

Familjen befann sig ombord på den fritidsbåt som i tisdags kolliderade med ett norskt lastfartyg och sjönk. Pappan och sonen hamnade i vattnet och kunde räddas av privatpersoner i närheten medan mamman och dottern hittades döda efter en sökinsats.

Båtolyckan utanför Tjörn – det gäller saken

  • En fritidsbåt och ett norskt lastfartyg kolliderade utanför Tjörn på tisdagskvällen den 28 juli 2026. Enligt åklagaren ska fritidsbåten ha blivit påkörd av lastfartyget bakifrån.
  • En familj på fyra personer fanns ombord på fritidsbåten. Pappan och sonen kunde tas upp av allmänhet och föras till sjukhus. Mamman och dottern hittades senare döda.
  • Fartygets befälhavare har häktats misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. En svensk lots var ombord på fartyget när olyckan inträffade.
  • Statens haverikommission utreder olyckan och har beslagtagit fartygets svarta låda för att undersöka radar- och ljuddata.
Sonen vårdas fortfarande på sjukhuset
Sveriges Radio
Åklagaren: Fritidsbåten blev påkörd av fraktfartyget (2/8)
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Båtolyckan utanför TjörnVästra Götalands länTjörn