Pappan har fått lämna sjukhuset – sonens tillstånd stabilt
Mannen som skadades i båtolyckan utanför Tjörn i förra veckan har fått lämna sjukhuset, rapporterar P4 Väst. Hans son vårdas fortfarande på sjukhus men tillståndet beskrivs som stabilt.
Familjen befann sig ombord på den fritidsbåt som i tisdags kolliderade med ett norskt lastfartyg och sjönk. Pappan och sonen hamnade i vattnet och kunde räddas av privatpersoner i närheten medan mamman och dottern hittades döda efter en sökinsats.
Båtolyckan utanför Tjörn – det gäller saken
- En fritidsbåt och ett norskt lastfartyg kolliderade utanför Tjörn på tisdagskvällen den 28 juli 2026. Enligt åklagaren ska fritidsbåten ha blivit påkörd av lastfartyget bakifrån.
- En familj på fyra personer fanns ombord på fritidsbåten. Pappan och sonen kunde tas upp av allmänhet och föras till sjukhus. Mamman och dottern hittades senare döda.
- Fartygets befälhavare har häktats misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. En svensk lots var ombord på fartyget när olyckan inträffade.
- Statens haverikommission utreder olyckan och har beslagtagit fartygets svarta låda för att undersöka radar- och ljuddata.
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