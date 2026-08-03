Pappan har fått lämna sjukhuset – sonens tillstånd stabilt

Mannen som skadades i båtolyckan utanför Tjörn i förra veckan har fått lämna sjukhuset, rapporterar P4 Väst. Hans son vårdas fortfarande på sjukhus men tillståndet beskrivs som stabilt.

Familjen befann sig ombord på den fritidsbåt som i tisdags kolliderade med ett norskt lastfartyg och sjönk. Pappan och sonen hamnade i vattnet och kunde räddas av privatpersoner i närheten medan mamman och dottern hittades döda efter en sökinsats.