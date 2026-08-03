Expert: Kan vara svårt att se liten båt i dåligt väder

Alla båtar ska ha en akterlanterna, men med kraftig sjögång och regn i luften kan den vara svår att se. Det säger Fredrik Olindersson, skolchef på Chalmers sjöfartshögskola, till DN angående den dödliga olyckan utanför Tjörn.

– Generellt sett är det ändå väldigt svårt att se en liten båt som går åt samma håll som man själv i sämre väder, säger han till tidningen.

Åklagaren bedömer att fartyget, norskflaggade Misje Verde, körde i kapp och sedan körde på motorbåten i farleden. Kaptenens advokat delar inte den bilden, utan säger till GP att bedömningen tycks sakna stöd.