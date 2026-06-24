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Bild från tågkollisionen utanför London. (Chris Radburn /AP/TT / AP)
Utrikes

Ena föraren körde mot rött i dödlig brittisk tågolycka

Av Hedda Hallsenius
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Den tågförare som dog när två tåg kolliderade utanför London förra veckan körde förbi en röd stoppsignal, och bromsade bara sekunder före kraschen, visar en utredning från brittiska myndigheter enligt AFP.

Tåget kolliderade med ett stillastående tåg, och över 100 personer skadades. 40 av dem är kvar på sjukhus, och fyra anses vara livshotande skadade, enligt den brittiska transportpolisen.

När tågföraren bromsade färdades tåget i 122 kilometer i timmen, och saktade ner till omkring 79 kilometer i timmen vid kollisionen. Det är oklart om tågets automatiska varningslarm utlöstes när det körde förbi rödljuset.

Utredningen har utgått från kameror ombord och förarhyttens ”svarta låda”
AFP  · Ofta betalvägg
Om föraren inte reagerar på larmet läggs tågets nödbroms i
TT
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