Enkla lukttest kan ge tidiga ledtrådar om hjärnhälsan
Ett försämrat luktsinne kan vara en av de tidigaste varningssignalerna för Alzheimers och Parkinsons sjukdomar, ibland flera år innan andra symtom märks. Samtidigt tyder preliminär…
Washington Post
How improving your sense of smell could save your brain
Smell loss can be an early sign of neurodegenerati…
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