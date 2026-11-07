Den nya körkortsbehörigheten B1, som på sikt kan tillåta 16-åringar att köra ett fordon i 45 kilometer i timmen, skulle skaka om den svenska epa-marknaden. Dagens A-traktorer får som mest köra i 30 kilometer i timmen.

Dala-Demokraten har talat med två tonåringar som tror att det nya EU-direktivet kan få stora konsekvenser för fordonskulturen.

– Jag tror de kommer dö ut, eftersom man får åka fortare och det blir lite andra regler. Folk vill åka lite snabbare, säger 16-årige Borlängebon Viggo Jernberg-Joronen.