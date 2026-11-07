Epatraktorn hotad av EU-förslag: ”Kommer dö ut”
Den nya körkortsbehörigheten B1, som på sikt kan tillåta 16-åringar att köra ett fordon i 45 kilometer i timmen, skulle skaka om den svenska epa-marknaden. Dagens A-traktorer får som mest köra i 30 kilometer i timmen.
Dala-Demokraten har talat med två tonåringar som tror att det nya EU-direktivet kan få stora konsekvenser för fordonskulturen.
– Jag tror de kommer dö ut, eftersom man får åka fortare och det blir lite andra regler. Folk vill åka lite snabbare, säger 16-årige Borlängebon Viggo Jernberg-Joronen.
bakgrund
A-traktor
Wikipedia (sv)
En A-traktor, i folkmun ofta epa (dock inte samma sak som en EPA-traktor), är en modifierad bil och som har registrerats som traktor, efter att maxhastigheten begränsats. Eftersom syftet är att fordonet används i ett yrkesutövande räknas de oftast som kommersiella fordon.
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