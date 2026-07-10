Epsteins assistent anklagas för lögner i kongressen

Lesley Groff när hon skulle vittna inför politiker i den amerikanska kongressen

Lesley Groff, mångårig assistent till sexförbrytaren Jeffrey Epstein, anklagas för att ha ljugit när hon förra månaden förhördes av politiker i den amerikanska kongressen. Det rapporterar CNN.

I sitt vittnesmål hävdade Groff att hon aldrig träffat de flickor och unga kvinnor som Epstein utnyttjade, och att hon inte heller kände till deras ålder eller bakgrund. Men hennes uppgifter motsägs av flera av Epsteins offer. I intervjuer med CNN beskriver flera kvinnor hur de personligen träffat Groff, pratat om sin ålder med henne – och dessutom fått betalt av henne.

Flera kongressledamöter uttrycker att Groff borde tvingas vittna under ed.

– Om hon ljög för oss, vilket hon verkar ha gjort, borde hon lägga korten på bordet, och annars riskera straffrättsliga påföljder, säger demokraten Suhas Subramanyam till CNN.