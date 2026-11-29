Den svenska längdåkaren Lisa Eriksson skulle inte ens ha varit med i söndagens masstart. När hon skar mållinjen gjorde hon det som trea – något som innebar karriärens första pallplats i världscupen.

– Det kom som en chock. Det här har man längtat efter hur länge som helst, säger hon till Viaplay efteråt.

Eriksson ersatte Emma Ribom som fick lämna återbud på grund av sjukdom. 23-åringen var märkbart rörd efter loppet. Kanalens experter var mycket imponerade.

– Det är en knall i skidvärlden, säger Johan Olsson.