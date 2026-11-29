Johannes Høsflot Klæbo var bäst av alla i finländska Ruka.

Den norske längdstjärnan Johannes Høsflot Klæbo tog under söndagen sin 114:e världscupseger. Det innebär att han tangerar skidikonen Marit Bjørgens rekord för antalet segrar i världscupen.

– Han är en vinnarmaskin som ingen annan, säger norske TV2-experten Petter Soleng Skinstad.

Klæbo tog sig i mål före landsmännen Emil Iversen och Harald Østberg Amundsen efter att ha kört 20 kilometer masstart.

William Poromaa blev bäste svensk och slutade på en 13:e plats.