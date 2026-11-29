Klæbo med historisk vinst – tangerar Bjørgens rekord
Den norske längdstjärnan Johannes Høsflot Klæbo tog under söndagen sin 114:e världscupseger. Det innebär att han tangerar skidikonen Marit Bjørgens rekord för antalet segrar i världscupen.
– Han är en vinnarmaskin som ingen annan, säger norske TV2-experten Petter Soleng Skinstad.
Klæbo tog sig i mål före landsmännen Emil Iversen och Harald Østberg Amundsen efter att ha kört 20 kilometer masstart.
William Poromaa blev bäste svensk och slutade på en 13:e plats.
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