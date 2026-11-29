Linn Svahn, Moa Ilar och Lisa Eriksson fick alla fira under söndagen.

Den svenska längdstjärnan Linn Svahn tog hem segern i damernas masstart i finländska Ruka under söndagen. Svenskan stod för en imponerande spurt mot upploppet.

– När det väl är dags att spurta så fullständigt exploderar hon, säger Viaplays kommentator.

För tredje gången på lika många dagar blev det trippelt svenskt på pallen. Moa Ilar slutade tvåa och Lisa Eriksson gjorde ett fint lopp och kom trea. Det var Erikssons första pallplats i världscupen.

De svenska damerna avslutar världscuppremiären med att ha tagit nio av nio möjliga medaljer.