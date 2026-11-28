Norrmannen Oskar Opstad Vike tog sin första världscupseger vid lördagens sprint. Den 22-årige längdåkaren tog sig oväntat i mål före storfavoriten Johannes Høsflot Klæbo.

– Ren och skär utklassning av Vike, sa norske Viaplayexperten Niklas Dyrhaug.

– Klæbo är chanslös! utbrast NRK-kommentatorn Jann Post.

Vike och Klæbo var de enda som hade chans på seger efter att norrmännen Erik Valnes och Lars Heggen ramlat en bit innan upploppet.