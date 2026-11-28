Opstad Vike med sin första seger – ”utklassade” Klæbo
Norrmannen Oskar Opstad Vike tog sin första världscupseger vid lördagens sprint. Den 22-årige längdåkaren tog sig oväntat i mål före storfavoriten Johannes Høsflot Klæbo.
– Ren och skär utklassning av Vike, sa norske Viaplayexperten Niklas Dyrhaug.
– Klæbo är chanslös! utbrast NRK-kommentatorn Jann Post.
Vike och Klæbo var de enda som hade chans på seger efter att norrmännen Erik Valnes och Lars Heggen ramlat en bit innan upploppet.
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