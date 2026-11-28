Grahn ilsken efter uttåget i sprinten – välte staket
Den svenske längdåkaren Anton Grahn åkte ut i kvartsfinalen i den klassiska sprinten i finländska Ruka under lördagen. Det var han allt annat än nöjd med. 22-åringen ilsknade till och välte ett staket på tävlingsområdet.
– Det kändes väldigt bra att smälla ner ett staket, säger han till Sportbladet efteråt.
Frustrationen riktades mot att han fastnade i en incident med åkaren Niilo Moilanen i en av backarna. Grahn lyckades inte ta sig förbi sin motståndare och tyckte att det var Moilanens fel.
– Det rann väl över lite och det är lätt hänt när man får loppet saboterat, säger han till Expressen.
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