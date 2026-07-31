Erkännandet: Vattenspegeln skadades av entreprenören

USA:s justitiedepartement släpper åtalet mot den tidigare OS-kanotisten David Hearn, som anklagades för att ha vandaliserat vattenspegeln vid Lincoln Memorial. Det rapporterar Reuters.

I en skriftlig handling skriver departementet att skadorna i poolens försegling orsakats av ”bristfällig installation”.

– Att Trumpadministrationen släpper åtalet i dag suddar inte ut maktmissbruket i att gripa och åtala en patriotisk amerikan som inte gjorde någonting fel, säger Hearns advokat i ett uttalande enligt CNN.

Donald Trump lade motsvarande 140 miljoner kronor på att rusta upp vattenspegeln i en direktupphandling. Efter det fylldes poolen med alger och bottenfärgen flagnade. Trump och amerikansk polis hävdade att vandaler skurit upp den nya poolduken med ett rakblad.