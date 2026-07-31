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Vattenspegeln efter att den tömts. (Rahmat Gul /AP/TT / AP)
Presidentens nybyggen

Erkännandet: Vattenspegeln skadades av entreprenören

Av Hedda Hallsenius
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USA:s justitiedepartement släpper åtalet mot den tidigare OS-kanotisten David Hearn, som anklagades för att ha vandaliserat vattenspegeln vid Lincoln Memorial. Det rapporterar Reuters.

I en skriftlig handling skriver departementet att skadorna i poolens försegling orsakats av ”bristfällig installation”.

– Att Trumpadministrationen släpper åtalet i dag suddar inte ut maktmissbruket i att gripa och åtala en patriotisk amerikan som inte gjorde någonting fel, säger Hearns advokat i ett uttalande enligt CNN.

Donald Trump lade motsvarande 140 miljoner kronor på att rusta upp vattenspegeln i en direktupphandling. Efter det fylldes poolen med alger och bottenfärgen flagnade. Trump och amerikansk polis hävdade att vandaler skurit upp den nya poolduken med ett rakblad.

Reuters notis
Reuters  · Ofta betalvägg
Hearns advokat: Administrationen borde be om ursäkt
CNN
Hearn anklagades för att ha orsakat nästan 10 000 kronor i skadegörelse
CBS News
Trump hävdade att någon skurit en 100 meter lång skåra i poolduken (25 juni)
Independent
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