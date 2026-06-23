OS-kanotistens advokat: ”Inte olagligt att röra vatten”

Den tidigare OS-kanotisten David Hearn förnekar att han ska ha vandaliserat vattenspegeln vid Lincoln Memorial i Washington DC, rapporterar The Hill.

Hearn greps i slutet av veckan misstänkt för skadegörelse på anläggningen, som dragits med flera problem efter Donald Trumps mångmiljonrenovering. Bland annat har färg lossnat från botten och vattenspegeln har drabbats av omfattande algtillväxt. Trump har hävdat att problemen beror på vandalisering, och området bevakas numera av soldater från nationalgardet.

Hearns advokat säger att man kommer att bestrida anklagelserna ”med kraft”.

– Det är inte olagligt att röra vatten, säger advokaten i MS NOW.