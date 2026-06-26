Polisen: Vattenspegelns botten skars upp med rakblad

En person ser ut över vattenspegeln vid Lincoln Memorial i Washingtons.

Tätskiktet på bottnen av vattenspegeln vid Lincoln Memorial i Washington skars upp med ett rakblad tidigare i juni, uppger amerikansk polis enligt The Independent.

Det är första gången polisen delar med sig av några detaljer om den påstådda vandaliseringen av vattenspegeln. Donald Trump har däremot flera gånger uttalat sig om olika typer av attacker mot monumentet som nyligen renoverades för motsvarande nästan 140 miljoner kronor.

Sedan renoveringen avslutades har vattenspegeln fyllts med alger och bottenfärgen har flagnat. Enligt Vita huset har sex misstänkta vandaler gripits.