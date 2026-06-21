Olympisk kanotist gripen vid vattenspegeln: ”Jag pillade inte på någonting”
Den tidigare olympiska kanotisten David Hearn har gripits, misstänkt för att ha vandaliserat vattenspegeln vid Lincoln Memorial. Det rapporterar NBC News.
67-åringen säger att han cyklade förbi vattenspegeln för att ”stilla sin nyfikenhet” efter rapporteringen om hur det nyrenoverade monumentet både tappat färgen och fyllts av gröna alger. Han medger att han sträckte ner handen i vattenspegeln, men säger att han inte förstört någonting.
– Jag varken förstörde, bröt av eller pillade bort någonting. De satte mig i handklovar innan jag ens förstått vad som pågick, säger Hearn till Washington Post.
Han försattes på fri fot efter fem timmar.
bakgrund
David Hearn
Wikipedia (en)
David Carter "Davey" Hearn (born April 17, 1959) is a former slalom canoeist who competed from the late 1970s to the early 2000s. He represented the United States at the 1992, 1996, and 2000 Summer Olympics.
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