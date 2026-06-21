Olympisk kanotist gripen vid vattenspegeln: ”Jag pillade inte på någonting”

David Hearn under OS 1992 till vänster. Till höger medlemmar av nationalgardet på patrull intill vattenspegeln vid Lincoln Memorial.

Den tidigare olympiska kanotisten David Hearn har gripits, misstänkt för att ha vandaliserat vattenspegeln vid Lincoln Memorial. Det rapporterar NBC News.

67-åringen säger att han cyklade förbi vattenspegeln för att ”stilla sin nyfikenhet” efter rapporteringen om hur det nyrenoverade monumentet både tappat färgen och fyllts av gröna alger. Han medger att han sträckte ner handen i vattenspegeln, men säger att han inte förstört någonting.

– Jag varken förstörde, bröt av eller pillade bort någonting. De satte mig i handklovar innan jag ens förstått vad som pågick, säger Hearn till Washington Post.

Han försattes på fri fot efter fem timmar.