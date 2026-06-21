ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
David Hearn under OS 1992 till vänster. Till höger medlemmar av nationalgardet på patrull intill vattenspegeln vid Lincoln Memorial.
Trumps USAPresidentens nybyggen

Olympisk kanotist gripen vid vattenspegeln: ”Jag pillade inte på någonting”

Av Tor Gasslander
Publicerad:

Den tidigare olympiska kanotisten David Hearn har gripits, misstänkt för att ha vandaliserat vattenspegeln vid Lincoln Memorial. Det rapporterar NBC News.

67-åringen säger att han cyklade förbi vattenspegeln för att ”stilla sin nyfikenhet” efter rapporteringen om hur det nyrenoverade monumentet både tappat färgen och fyllts av gröna alger. Han medger att han sträckte ner handen i vattenspegeln, men säger att han inte förstört någonting.

– Jag varken förstörde, bröt av eller pillade bort någonting. De satte mig i handklovar innan jag ens förstått vad som pågick, säger Hearn till Washington Post.

Han försattes på fri fot efter fem timmar.

Trump har hävdat att flera ”vandaler” har gripits, misstänkta för sabotage av vattenspegeln
NBC News
Trump har även anklagat ABC-journalisten Jonathan Karl för sabotage
Washington Post  · Ofta betalvägg
Ett företag med kopplingar till en av Trumps donatorer ska ha fått kontraktet att renovera poolen – för hundratals miljoner
NY Times  · Ofta betalvägg
bakgrund
 
David Hearn
Wikipedia (en)
David Carter "Davey" Hearn (born April 17, 1959) is a former slalom canoeist who competed from the late 1970s to the early 2000s. He represented the United States at the 1992, 1996, and 2000 Summer Olympics.
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Trumps USAPresidentens nybyggenUSANordamerika Amerikansk politikDonald Trump