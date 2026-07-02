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Vattenspegeln vid Lincoln Memorial. (Tom Brenner /AP/TT / AP)
Trumps USAPresidentens nybyggen

Greps vid Trumps vattenspegel – riskerar tio år

Av Adam Lindh
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Den tidigare OS-kanotisten David Hearn, som greps vid den nyrenoverade vattenspegeln vid Lincoln Memorial i Washington DC, åtalas nu formellt, rapporterar The Washington Post.

Han anklagas för att ha skrapat bort en del av den nymålade botten och åtalas för grov skadegörelse av egendom till ett värde över 1 000 dollar. Om han fälls riskerar han upp till tio års fängelse.

– David Hearn är oskyldig. Åtalet är absurt och borde oroa alla amerikaner. Det här är ett försök från administrationen att skylla sina egna misslyckanden på någon annan, säger hans advokat i ett uttalande.

Hearn har tidigare sagt att han endast vidrört vattnet
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